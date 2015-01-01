عاجل.. عواد إلى الزمالك مقابل دونجا ومدبولي بشكل نهائي

انتهت منذ لحظات، رسميا صفقة انتقال حارس الإسماعيلى السابق إلى نادى الزمالك مقابل انضمام محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى نهائيا.





نادى الزمالك سدد مبلغ ٣٥ مليون جنيه للدراويش بالإضافة إلى التنازل عن ٤.٥ مليون جنيه قيمة انتقال محمود عبد العاطى دونجا نهائيا حسب العقد الموقع بين الناديين فى يناير الماضى.





هذا وقد حصل الإسماعيلى على توقيع أحمد مدبولى لمدة أربعة مواسم فى حضور وكيله أمير المراكبى.





بينما وقع محمود عبد العاطى دونجا على عقد مدته ثلاثة مواسم بحضور وكيله جون إدوارد المسئول عن انتقاله للإسماعيلى ووكيلين آخرين هما سيد مرعى وميدو حزين كانا حصلا على توقيع اللاعب منذ ايام للانضمام إلى الاتحاد السكندرى.



