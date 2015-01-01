أستاذ بمركز البحوث الزراعية يوجه نصائح للمواطنين بعد ظهور "الطريشة"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:29 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن ثعبان "الطريشة"، شديد الخطورة، وإذا لدغت شخص تستطيع قتل أي شخص بمليمترات صغيرة من سمها.
وأضاف "فهيم"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن الغريب هو السبب، وهل هناك ارتباط بين قتل الكلاب وظهور "الطريشة"؟؟ لافتا إلى أن بعض الكلاب قادرة على قتلها، بالإضافة إلى أن صوت الكلاب ورائحتهم مؤثرة أيضا.
ونصح سكان منطقة التجمع بألا يتعرضوا لهذه الثعابين، ومن يراها يجب عليه أن يبلغ الجهات المختصة، كما نصح بألا يسير المواطنين في مناطق بها شجر أو قمامة، ومن لديه "فيلا"، أو عمارة يستخدم الثوم أو الشيح الجبلي لطردها.
وأضاف "فهيم"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن الغريب هو السبب، وهل هناك ارتباط بين قتل الكلاب وظهور "الطريشة"؟؟ لافتا إلى أن بعض الكلاب قادرة على قتلها، بالإضافة إلى أن صوت الكلاب ورائحتهم مؤثرة أيضا.
ونصح سكان منطقة التجمع بألا يتعرضوا لهذه الثعابين، ومن يراها يجب عليه أن يبلغ الجهات المختصة، كما نصح بألا يسير المواطنين في مناطق بها شجر أو قمامة، ومن لديه "فيلا"، أو عمارة يستخدم الثوم أو الشيح الجبلي لطردها.
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