مصطفى ثابت: مصر رائدة في مؤتمرات الشباب.. ويوجه رسالة للمحافظين (فيديو)

يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب





وأعرب عن أمنيته في توسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في كل الجامعات، مؤكدًا أنها تجربة رائعة وتنفرد بها الدولة المصرية.



مؤتمر الشباب ليس منفصلا عما يحدث في الدولة

وشدد على أن مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن شباب المؤتمر هم النواة الأساسية لما يحدث في البلد، وأنهم نظموا بطولة الأمم الإفريقية، ويجب أن يتم عرض نماذج شباب المؤتمرات على مدار العام.



رسالة إلى كل المحافظين في مصر

وأكد على أهمية اجتماع كل محافظ مع شباب محافظته بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية والجلسات المختلفة بمؤتمر الشباب، مناشدا المحافظين بانتهاج نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب.



ما حدث في جلسة اليوم تسويق سياسي لمصر

وأشار إلى أن ما حدث اليوم في جلسة مؤتمر الشباب تسويق سياسي، وتسويق لكل شيء في مصر، موضحا أن هناك تنوع كبير في الشباب الحاضرين المؤتمر، وأن الشباب متحمسون للغاية للمؤتمر، لافتًا إلى أن بعض أوائل الثانوية العامة يشاركون في مؤتمر الشباب، مؤكداأن الدولة جادة جدًا في الاستفادة من التجربة الشبابية بشكل مباشر.



المؤتمر مبهر.. ويليق بمصر

وأشاد بالمؤتمر، قائلًا: "شيء مبهر، ويؤكد أننا اقتربنا من تحقيق حلمنا.. رأينا نماذج إيجابية عظيمة في الجلسة الأولى وكلنا تأثرنا بها"، مشيدًا بالمطربة العظيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الكل في القاعة بكى، فهي شخصية عظيمة ووالدتها عظيمة أيضًا".



وأكد أن مشهد اليوم مفرح ومبهج ويليق بمصر، ويليق بحالة الأمل التي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن نقاشات جلسات مؤتمر الشباب بلا سقف.



1500 شاب يشاركون في المؤتمر الوطني السابع للشباب

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب، وأن الرئيس يكون حريصًا على مناقشتها والحديث عنها، موضحا أن رأس الدولة يرصد كل ملاحظات الشباب في المؤتمرات، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ كل التوصيات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرئيس يطلب الجلوس مع بعض الشباب في جلسات مغلقة بعد جلسات مؤتمرات الشباب.