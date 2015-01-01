مصطفى ثابت: مصر رائدة في مؤتمرات الشباب.. ويوجه رسالة للمحافظين (فيديو)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:29 ص
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، إن فكرة مؤتمرات الشباب عظيمة جدا، وهي من الأفكار التي أصبحت مصر قائدة ورائدة فيها، وتتحدث عنها كل دول العالم، وكيفية تحويلها إلى منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ.
العاصمة الإدارية ليست "فنكوش"
وأضاف "ثابت"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن المختلف في المؤتمر في النسخة الحالية انعقاده في العاصمة الإدارية والتي كان يصفها البعض بأنها "فنكوش".
وشدد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، على أن الدولة المصرية الحديثة تنفذ ما تقوله و"مبتعملش فنكوش"، والمؤتمر الحالي يقام من قلب الأمل ولن نتخلى أبدا عن حلمنا، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر.
المواطنون متفائلون بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار إلى أن المواطنون متفائلون جدا بمبادرة حياة كريمة وتوقيتها، ومن المنتظر تعميمها في مختلف ربوع مصر، لتخفيف وطأة الاجراءات الاقتصادية التي حدثت خاصة في المناطق الأكثر فقرا، موضحا أن الحديث كان بدون حرج، حتى الحديث عن معدلات الفقر.
يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب، وأن الرئيس يكون حريصًا على مناقشتها والحديث عنها، موضحا أن رأس الدولة يرصد كل ملاحظات الشباب في المؤتمرات، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ كل التوصيات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرئيس يطلب الجلوس مع بعض الشباب في جلسات مغلقة بعد جلسات مؤتمرات الشباب.
وأعرب عن أمنيته في توسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في كل الجامعات، مؤكدًا أنها تجربة رائعة وتنفرد بها الدولة المصرية.
مؤتمر الشباب ليس منفصلا عما يحدث في الدولة
وشدد على أن مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن شباب المؤتمر هم النواة الأساسية لما يحدث في البلد، وأنهم نظموا بطولة الأمم الإفريقية، ويجب أن يتم عرض نماذج شباب المؤتمرات على مدار العام.
رسالة إلى كل المحافظين في مصر
وأكد على أهمية اجتماع كل محافظ مع شباب محافظته بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية والجلسات المختلفة بمؤتمر الشباب، مناشدا المحافظين بانتهاج نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب.
ما حدث في جلسة اليوم تسويق سياسي لمصر
وأشار إلى أن ما حدث اليوم في جلسة مؤتمر الشباب تسويق سياسي، وتسويق لكل شيء في مصر، موضحا أن هناك تنوع كبير في الشباب الحاضرين المؤتمر، وأن الشباب متحمسون للغاية للمؤتمر، لافتًا إلى أن بعض أوائل الثانوية العامة يشاركون في مؤتمر الشباب، مؤكداأن الدولة جادة جدًا في الاستفادة من التجربة الشبابية بشكل مباشر.
المؤتمر مبهر.. ويليق بمصر
وأشاد بالمؤتمر، قائلًا: "شيء مبهر، ويؤكد أننا اقتربنا من تحقيق حلمنا.. رأينا نماذج إيجابية عظيمة في الجلسة الأولى وكلنا تأثرنا بها"، مشيدًا بالمطربة العظيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الكل في القاعة بكى، فهي شخصية عظيمة ووالدتها عظيمة أيضًا".
وأكد أن مشهد اليوم مفرح ومبهج ويليق بمصر، ويليق بحالة الأمل التي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن نقاشات جلسات مؤتمر الشباب بلا سقف.
1500 شاب يشاركون في المؤتمر الوطني السابع للشباب
ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
العاصمة الإدارية ليست "فنكوش"
وأضاف "ثابت"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن المختلف في المؤتمر في النسخة الحالية انعقاده في العاصمة الإدارية والتي كان يصفها البعض بأنها "فنكوش".
وشدد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، على أن الدولة المصرية الحديثة تنفذ ما تقوله و"مبتعملش فنكوش"، والمؤتمر الحالي يقام من قلب الأمل ولن نتخلى أبدا عن حلمنا، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر.
المواطنون متفائلون بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار إلى أن المواطنون متفائلون جدا بمبادرة حياة كريمة وتوقيتها، ومن المنتظر تعميمها في مختلف ربوع مصر، لتخفيف وطأة الاجراءات الاقتصادية التي حدثت خاصة في المناطق الأكثر فقرا، موضحا أن الحديث كان بدون حرج، حتى الحديث عن معدلات الفقر.
يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب، وأن الرئيس يكون حريصًا على مناقشتها والحديث عنها، موضحا أن رأس الدولة يرصد كل ملاحظات الشباب في المؤتمرات، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ كل التوصيات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرئيس يطلب الجلوس مع بعض الشباب في جلسات مغلقة بعد جلسات مؤتمرات الشباب.
وأعرب عن أمنيته في توسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في كل الجامعات، مؤكدًا أنها تجربة رائعة وتنفرد بها الدولة المصرية.
مؤتمر الشباب ليس منفصلا عما يحدث في الدولة
وشدد على أن مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن شباب المؤتمر هم النواة الأساسية لما يحدث في البلد، وأنهم نظموا بطولة الأمم الإفريقية، ويجب أن يتم عرض نماذج شباب المؤتمرات على مدار العام.
رسالة إلى كل المحافظين في مصر
وأكد على أهمية اجتماع كل محافظ مع شباب محافظته بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية والجلسات المختلفة بمؤتمر الشباب، مناشدا المحافظين بانتهاج نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب.
ما حدث في جلسة اليوم تسويق سياسي لمصر
وأشار إلى أن ما حدث اليوم في جلسة مؤتمر الشباب تسويق سياسي، وتسويق لكل شيء في مصر، موضحا أن هناك تنوع كبير في الشباب الحاضرين المؤتمر، وأن الشباب متحمسون للغاية للمؤتمر، لافتًا إلى أن بعض أوائل الثانوية العامة يشاركون في مؤتمر الشباب، مؤكداأن الدولة جادة جدًا في الاستفادة من التجربة الشبابية بشكل مباشر.
المؤتمر مبهر.. ويليق بمصر
وأشاد بالمؤتمر، قائلًا: "شيء مبهر، ويؤكد أننا اقتربنا من تحقيق حلمنا.. رأينا نماذج إيجابية عظيمة في الجلسة الأولى وكلنا تأثرنا بها"، مشيدًا بالمطربة العظيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الكل في القاعة بكى، فهي شخصية عظيمة ووالدتها عظيمة أيضًا".
وأكد أن مشهد اليوم مفرح ومبهج ويليق بمصر، ويليق بحالة الأمل التي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن نقاشات جلسات مؤتمر الشباب بلا سقف.
1500 شاب يشاركون في المؤتمر الوطني السابع للشباب
ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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