بـ"أتوبيسات مكيفة ووجبات".. حجاج جنوب سيناء يستعدون للمغادرة فجر اليوم





أكد زيدان عبدالغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، توفير حافلتين مكيفتين لتوصيل الحجاج إلى مطار القاهرة، فضلًا عن توفير وجبة غذائية متكاملة وزجاجات مياه للشرب، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوفير كل سبل الراحة لهم خلال رحلتهم.





وأضاف مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يغادر جميع الحجاج بالمحافظة في الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الأربعاء من أمام جمعية الهلال الأحمر بمدينة طور سيناء، والمغادرة من مطار القاهرة في الثانية والربع ظهر الأربعاء.





وأشار إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، بينما بلغت عدد التأشيرات بالمحافظة 75 تأشيرة بينها تأشيرتان للمشرفين، موضحا أن عدد التأشيرات المتاحة للمحافظة كانت 65 تأشيرة، وتواصل المحافظ مع وزيرة التضامن حتى أصبحت عدد التأشيرات 75 تأشيرة.



