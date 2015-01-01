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رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن مشاركته مع المنتخب في بطولة إفريقيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:25 ص
رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن مشاركته مع المنتخب في بطولة إفريقيا
رمضان صبحي
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد رمضان صبحي نجم الأهلي بأنه لا يفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأنه يركز مع فريقه.

وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا صعوبات كثيرة في طريق تتويجنا بالدوري هذا الموسم والأهلي خيره علينا وأسعى لتقديم الكثير له في الفترة المقبلة".

وأضاف :"كنت أتمنى التتويج بكأس أمم إفريقيا ونسعى للتتويج بالبطولة المقبلة والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"أتمنى التوفيق لتريزيجيه مع فريقه الجديد ولا أفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأركز مع الأهلي".

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