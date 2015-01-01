رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن مشاركته مع المنتخب في بطولة إفريقيا

أكد رمضان صبحي نجم الأهلي بأنه لا يفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأنه يركز مع فريقه.





وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا صعوبات كثيرة في طريق تتويجنا بالدوري هذا الموسم والأهلي خيره علينا وأسعى لتقديم الكثير له في الفترة المقبلة".





وأضاف :"كنت أتمنى التتويج بكأس أمم إفريقيا ونسعى للتتويج بالبطولة المقبلة والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو".





واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"أتمنى التوفيق لتريزيجيه مع فريقه الجديد ولا أفكر في الاحتراف في الفترة الحالية وأركز مع الأهلي".



