يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول نادى يوفنتوس الإيطالى فى مفاوضات مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن إدارة يوفنتوس ترحب بدخول الارجنتينى باولو ديبالا لاعب الفريق فى الصفقة من أجل التعاقد مع لوكاكو.





وأشارت الشبكة إلى أن المدير التنفيذى لفريق إنتر ميلان الإيطالى بيب ماروتا أكد إحترامه للاعب البلجيكى وتم تقديم عرض رسمي له ليدخل يوفنتوس وإنتر فى صراع على ضم اللاعب خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.





يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد يريد فى اللاعب 79 مليون جنيه إسترلينى مما سيكون صعب على انتر ميلان أن يلبي تلك الطلبات المادية.



