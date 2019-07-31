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أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثاني لتعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:47 م
أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثاني لتعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي
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الفجر السعودي
 
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ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, الاجتماع الثاني لتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية .

وناقش سموه واقع منظمات القطاع غير الربحي في منطقة الحدود الشمالية، والأدوار التي تؤديها، ونسبة التنوع في الجمعيات الأهلية، والتركيز على الجمعيات التخصصية سعيًا إلى رفع المستوى والأثر .

كما بحث سموه أبرز التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي، والعمل على إيجاد محفزات للقطاع، والممكنات الرئيسة للقطاع غير الربحي، ضمن برنامج التحول الوطني وتمكين الجمعيات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

وشدد سموه على ضرورة الاهتمام بالكيف بالتزامن مع الاهتمام بالكم، مبيناً أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي المرتبط بمستهدفات الرؤية ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واحتياجات المنطقة وتحقيق مبدأ الاستدامة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز العمل الاجتماعي وتعزيز حضوره، وكذلك تنمية السلوك التطوعي وإدارة الجهود التطوعية ودعم تضافر الجهات الحكومية لخدمة العمل التطوعي, وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

ونوه سموه بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعمٍ واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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