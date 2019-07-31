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أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:40 م
أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم
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الفجر السعودي
 
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملكة البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، مبعوثي ملك البحرين، ومعالي وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس لتقديم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - .

وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا به عن مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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