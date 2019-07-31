مصطفى ثابت: "دول العالم تتحدث عن مؤتمرات الشباب.. ومصر مش بتعمل فنكوش" (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، إن فكرة مؤتمر الشباب من الأفكار العظيمة التي أصبحت مصر رائدة فيها.



وأشار "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن كل دول العالم تتحدث عن تجربة مصر في مؤتمرات الشباب.



وأوضح أن الجديد في هذا المؤتمر أننا في قلب ما كان يقال عليه "الفنكوش"، معلقًا: "نحن في قلب العاصمة الإدارية، نحن في قلب الأمل"، متابعًا: "الدولة المصرية مش بتعمل فنكوش، الدولة المصرية الحديثة لما بتقول بتعمل".

