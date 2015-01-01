البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالمماطلة في المحادثات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، في الوقت الذي تستكمل فيه الدولتان المفاوضات بعد أن توقفت في مايو الماضي.









ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لمددة يومين، مع توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.





وتواصل الشركات الأمريكية إعلان أدائها المالي عن الربع الثاني، حيث تحولت شركة "بروكتر آند جامبل" للخسائر في حين تجاوزت التقديرات توقعات المحللين.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية خلال مايو الماضي، في حين صعد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر.





في حين ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري.





وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.09 بالمائة أو ما يعادل 23 نقطة تقريباً ليصل إلى 27198.02 نقطة بعد أن بلغت خسائره أكثر من 140 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3013.1 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8273.6 نقطة.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.071.