محمد غنيم: حصلت على 79% في الثانوية العامة.. "والمجاميع الحالية غير طبيعية"
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:18 م
أمنية فوزي
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قال العالم الكبير الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إنه حصل على 79% في الثانوية العامة عام 1955، موضحًا أنه كان من المتفوقين في هذا الوقت.
وعلق "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على حصول طلاب الثانوية العامة على 100%، و98%، قائلًا: "هذا شيء غير طبيعي، ولا يخضع لقوانين الإحصاء".
وأوضح أن سبب ذلك أن الطلاب مبرمجين من خلال المناهج والدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لن تنتهي.
وعلق "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على حصول طلاب الثانوية العامة على 100%، و98%، قائلًا: "هذا شيء غير طبيعي، ولا يخضع لقوانين الإحصاء".
وأوضح أن سبب ذلك أن الطلاب مبرمجين من خلال المناهج والدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لن تنتهي.
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