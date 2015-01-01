السيسي: العاصمة الإدارية وفرت 5 مليون فرصة عمل



وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات الممؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أن هناك نحو 5 مليون فرصة عمل وفرتها العاصمة الإدارية، مضيفا أن المواطن المصري واعي.





وأضاف أن الشعب يتطلع لتوفير قوت عمله، ولو تمكنت الحكومة من رفع مستوى دخل المواطن سيكون نجاح كبير.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يتسائل عن استفادة المواطن من العاصمة الإدارية، معقبا: "هو المواطن لو مأخدش شقة فالعاصمة هيكون يعني مأخدش حاجة.. طب ما هى ممكن توفر له فرصة عمل".