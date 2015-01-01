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السيسي: كل إنسان آداة إعلامية صغيرة لأسرته المحدودة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:12 م
السيسي: كل إنسان آداة إعلامية صغيرة لأسرته المحدودة
السيسي
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أمنية فوزي
 
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل إنسان هو عبارة عن آداة إعلامية صغيرة لأسرته المحدودة، متابعًا: "حتى لو كان هناك تحفظ على الإعلام، ولا أدافع عنه".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصري بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أنه حدث تطور في الإعلام خلال العشر سنوات الأخيرة على الأقل.

وتابع: "يجب أن يتوافق تطورنا مع هذا التطور الذي حدث خلال السنوات الأخيرة".

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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المزيد عن: شباب البرنامج الرئاسي توك شو المؤتمر السابع للشباب السيسي
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