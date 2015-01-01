ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيسي عن تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي: "شديد العرفان لجميلكم"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:14 م
السيسي عن تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي: شديد العرفان لجميلكم
السيسي
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري لديه إرادة التغيير ولذلك تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، موجهًا حديثه للشعب قائلًا: "أنا شديد العرفان لجميلكم.. وأنا لما كنت بزور بلاد في الخارج رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي كان محل تقدير ليا.. وشرف ليا.. تحملكم شرف ليا".

وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي جيدة، معلقًا: "الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب المخلصين.. والعمل والعلم في تناول المسائل لا بد أن يكلل بالنجاح".

وأشار إلى أن وزاراء الحكومة قاموا بأعمال لتخفيف العبء على المواطن، موضحًا أن وزيرة التضامن غادة والي كان لديها الرغبة في الانتهاء من المستهدف في عام واحد، وهذا ما حدث.

وأوضح أن الدولة وفرت مبلغ مالي لملايين الأسر من أجل إعانتهم على أمور الحياة، معقًبا: "محاولة لنطبطب على أهلنا".

Advertisements
المزيد عن: محاكاة الدولة المصرية المؤتمر السابع للشباب السيسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
5
x
20:30
0
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن