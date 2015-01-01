السيسي عن تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي: "شديد العرفان لجميلكم"
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:14 م
داليا الحسين
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري لديه إرادة التغيير ولذلك تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، موجهًا حديثه للشعب قائلًا: "أنا شديد العرفان لجميلكم.. وأنا لما كنت بزور بلاد في الخارج رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي كان محل تقدير ليا.. وشرف ليا.. تحملكم شرف ليا".
وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي جيدة، معلقًا: "الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب المخلصين.. والعمل والعلم في تناول المسائل لا بد أن يكلل بالنجاح".
وأشار إلى أن وزاراء الحكومة قاموا بأعمال لتخفيف العبء على المواطن، موضحًا أن وزيرة التضامن غادة والي كان لديها الرغبة في الانتهاء من المستهدف في عام واحد، وهذا ما حدث.
وأوضح أن الدولة وفرت مبلغ مالي لملايين الأسر من أجل إعانتهم على أمور الحياة، معقًبا: "محاولة لنطبطب على أهلنا".
وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي جيدة، معلقًا: "الله سبحانه وتعالى لا يضيع تعب المخلصين.. والعمل والعلم في تناول المسائل لا بد أن يكلل بالنجاح".
وأشار إلى أن وزاراء الحكومة قاموا بأعمال لتخفيف العبء على المواطن، موضحًا أن وزيرة التضامن غادة والي كان لديها الرغبة في الانتهاء من المستهدف في عام واحد، وهذا ما حدث.
وأوضح أن الدولة وفرت مبلغ مالي لملايين الأسر من أجل إعانتهم على أمور الحياة، معقًبا: "محاولة لنطبطب على أهلنا".
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