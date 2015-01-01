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السيسي لـ المصريين: "البلد كانت على وشك الانهيار.. متنسوش إحنا كنا فين"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:06 م
السيسي لـ المصريين: البلد كانت على وشك الانهيار.. متنسوش إحنا كنا فين
السيسي
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كساب أحمد
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة مصر لإنشاء شبكة طرق جديدة، شملت إنشاء 8 آلاف كيلو بمتوسط من 5 لـ8 حارة، بتكلفة تقدر بـ160 مليار جنيه.

وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن مصر أصبح لديها 20% فائض في الطاقة الكهربائية، بعدما كانت تعاني من نقص شديد في الطاقة، وهذا الفائض سيتم استغلاله في الربط الكهربائي مع الدول المجاور وقبرص.

ووجه حديثه للمصرين، قائلًا: "متنسوش إحنا كنا فين، احنا كنا في دولة على وشك الانهيار، والشعب كان فاقد الثقة في نفسه".

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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