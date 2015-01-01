أمانة مكة تنفذ فرضية محاكاة لأعمال النظافة في المشاعر المقدسة
ويأتي ذلك ضمن استعداداتها لتنفيذ أعمال رفع النفايات والمخلّفات وتفريغ الحاويات وتعزيز عملية الإصحاح البيئي وتهيئة طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.
وتهدف الفرضية لترتيب القوى العاملة ومحاكاة الواقع ورفع مستوى التأهب لتطبيق خطة التشغيل المعتمدة من قبل الإدارة العامة للنظافة، حيث جرى توزيع العمالة بشكل منظّم.
كما جرى نشر المعدات والآليات الحديثة بطريقة فنية لضمان عدم إعاقة سير حركة المشاة وتأدية الحجاج شعائرهم بكل يسر وسهولة.
يذكر أن خطة أعمال النظافة التي أعدتها الأمانة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ تتضمن مشاركة ٦٥٣٦ عامل نظافة بمنطقة المشاعر المقدسة و ٥٢٨٩ عامل نظافة بمدينة مكة المكرمة وجرى دعمهم بمراقبين ومشرفين للعمل على مدار ٢٤ ساعة.
وجرى تجهيز عدد من المخازن الأرضية للنفايات حيث سيتم تخزين النفايات المؤقتة بعد كبسها لمواجهة صعوبة حركة المعدات وترحيل النفايات بواسطة معدات النظافة المختلفة إلى المحطات الانتقالية القريبة من المشاعر المقدسة.
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