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"ينهي حياتك في نصف ساعة".. أبرز المعلومات حول ثعبان الطريشة السام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:46 م
ينهي حياتك في نصف ساعة.. أبرز المعلومات حول ثعبان الطريشة السام
ثعبان الطريشة
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سيطرت حالة من الرعب والخوف الشديد على سكان منطقة التجمع الخامس التابعة للقاهرة الجديدة، عقب ظهور أخطر أنواع الثعابين على الإطلاق وهو ثعبان الطريشة السام.

ونقدم لكم من خلال مقالتنا اليوم معلومات هامة لا تعرفها من قبل عن ثعبان الطريشة التجمع الخامس وكيفية الوقاية من لدغته.

- يعيش ثعبان الطريشة في البيئات الصحراوية، وبالرغم من صغر حجمه إلا أنها بإمكانها أن تقضي على حياة الإنسان في غضون نصف ساعة. 

- يتراوح طولها بين 30 - 85 سم.

- سريعة وقادرة على القفز بشكل سريع خلال ثوان. 

عندما يلدغ ثعبان الطريشة الإنسان يتحول على الفور مكان اللدغة إلى اللون الأزرق الغامق، وعليكم اتباع تلك الخطوات الهامة حال وقوع الحادث:

1- غسل المنطقة التي تم فيها اللدغ بالماء والصابون والبيتادين لتطهيرها بشكل سريع. 

2- الذهاب سريعًا لأقرب مركز للسموم دون تحريك الجزء المصاب في الجسم لأخذ المصل المناسب للمريض. 

يمكنكم اتباع تلك الطرق البسيطة لمنع دخول هذا النوع من الثعابين في المنزل
- المحافظة على المنزل نظيف يوميا، والتخلص من القمامة وأي نشارة خشب أو أعشاب وقصاري الزرع لأنها قد تكون بيئة جيدة جدا لها. 

- إن كنت من الأشخاص التي تهوى تربية الطيور عليك الحذر الشديد من ثعبان الطريشة لأنها تتغذى على الطيور. 

- إذا كنت من الأشخاص الذين يتركون المنزل لفترات طويلة، عليك التأكد من عدم وجود أي ثقوب أو فتحات حتى لو كانت صغيرة في الحائط أو الشبابيك.
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