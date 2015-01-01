ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:46 م
عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع مسؤولي نادي الإسماعيلي بشأن انضمام محمد عواد إلى صفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الصفقة انتهت بشكل تام وسوف يتم قيد الحارس في القائمة الأفريقية، بعد وصول الطرفين حل يرضي الجميع.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، من أجل الإعلان عن صفقات الابيض واللاعبين الراحلين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن