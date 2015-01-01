عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع مسؤولي نادي الإسماعيلي بشأن انضمام محمد عواد إلى صفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الصفقة انتهت بشكل تام وسوف يتم قيد الحارس في القائمة الأفريقية، بعد وصول الطرفين حل يرضي الجميع.





يذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، من أجل الإعلان عن صفقات الابيض واللاعبين الراحلين.



