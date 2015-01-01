عاجل.. تعليق "السيسي" على أزمة سد النهضة





ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على التغلب على مشكلة ندرة المياه، من خلال معالجة المياه بشكل ثنائي أو ثلاثي.وأضاف "السيسي"، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة المصرية عندما حدثت أزمة سد النهضة، كانت مستعدة للتفاوض على فترة ملء السد، معقبًا:" فترة ملء السد لا بد أن نتفق مع إثيوبيا عليها، حتى نقلل أي ضرر قد يحدث".