"تركيب المنظومة الأمنية stx ".. تفاصيل تطوير مطار الغردقة الدولي

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، وزارة الطيران المدنى مبنى الركاب 2، بمطار الغردقة الدولى، بحضور وزير الطيران المدني، ووزيرة السياحة، ولفيف من قيادات الطيران المدني، حيث تم رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية "stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

تأتى أعمال التطوير فى إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

ويرصد "الفجر" تفاصيل تطوير مطار الغردقة الدولي، عبر السطول القادمة.

تكلفة التطوير

أعلن الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تكلفة تطوير مطار الغردقة بلغت مليار جنيه.

أعلن مسئولو وزارة الطيران ، أن الوزارة حققت أرباحا تجاوزت 5 أضعاف عن الأعوام الماضية.

وحسب مصادر بوزارة الطيران، فقد تم رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.

وأضاف المصدر، أن أعمال التطوير، تأتى فى إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد، لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 وارتفاع 20 مترًا، ويوفر المبنى، فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

11 بوابة مغادرة

ويضم المبني عدد 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب بالإضافة إلى كاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور، يستحوذ المبنى الجديد على 45% من إجمالي رحلات التشغيل بالمطار وتحول إليه معظم الرحلات الأوروبية والداخلية.

ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

منظومة مراقبة

ركبت إدارة المطار منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات ، وتطوير السقف المعلق لصالتى السفر والوصول الدولى بإجمالى 17500م2 .

حدثت نظام الإضاءة وإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وكذلك تنسيق وتجميل الموقع العام للمطار ورفع كفاءة دهان المبنى من الداخل، وكذلك تطوير عدد 35 من خطوط تموين الطائرات بإنشاء 56 نقطة لخدمة عدد 27طيارة،فضلًا عن تطوير حقل الطيران بالمطار بعدة مشروعات أهمها إنشاء ممر رئيسى بطول 4000 وعرض 60 م وعدد 6 وصلات تربط بين الممر الرئيسى والتاكسى الموازى وإنارتهم وتنفيذ أعمال الحماية من السيول .

اجتياز أعمال التفتيش

نجح مطار الغردقة الدولى فى اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التى زارت المطار فى الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجى حول المطار، وتطوير أعمال مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.

تطورت إدارة المطار المنظومة الأمنية الجديدة الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطورت منطقة فرز الحقائب للمغادرين.