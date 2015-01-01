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رئيس وزراء حكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:21 م
رئيس وزراء حكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار
صورة من الحدث
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كساب أحمد
 
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قال مصطفى جمال، ممثل رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، إن الحكومة وضعت خطة لتحسين كافة المحاور بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في 2014، ووصل معدل النمو لأكثر من 5.6%، وانخفض معدل التضخم لـ14%. 

وتابع "جمال"، خلال المؤتمر الوطني للشباب، أن احتياطي النقد الأجنبي أرتفع من 16 مليار دولار لـ44 مليار دولار، وتعد مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار على مستوى أفريقيا. 

وأشار إلى أن المحور الخارجي شهد تطورا كبيرا، وهذا واضح في رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في مجلس الأمن.

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