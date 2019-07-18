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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:20 م
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
طقس
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أمنية فوزي
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وحذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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المزيد عن: طقس الغد درجات الحرارة حالة الطقس توقعات الأرصاد
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