خطوة واحدة تفصل برشلونة عن التعاقد مع بديل جوردي ألبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، قد قام بتخفيض سعر لاعبه الشاب جونيور فيربو، من أجل تسريع خروجه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال بيتيس قد أكد على قبوله، مبلغ 25 مليون يورو، مقابل بيع فيربو، الذي يرغب برشلونة في ضمه.





وأشارت التقارير إلى انه لم يتم إغلاق الإتفاق لكن الناديين يتفاوضان، حيث أن مدرب البارسا إرنيستو فالفيردي يريد أن يكون له ظهير جديد في الجهة اليسرى في جولة الفريق في الولايات المتحدة.



