ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:13 م
وكالات
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تغير مفاجئ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتربح نحو 8 دولارات بعد أن كشفت بيانات رسمية اليوم عن أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بأقل وتيرة في أربعة أشهر مع تسارع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي على أساس سنوي، فيما تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر لتكون عند أعلى مستوى بـ2019.
وتبدأ اليوم اجتماعات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، ويحظى ذلك الاجتماع بنوع خاص من الاهتمام، نتيجة توقعات خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه بالرغم من أن "معدل التضخم منخفض للغاية لدينا، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل شيء ومن المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بالوضع في الصين والاتحاد الأوروبي".
وبحلول الساعة 3:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى 1440.50 دولار للأوقية.
في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة هامشية بنسبة 0.08 بالمائة أو ما يوازي 1.16 دولار مُسجلاً 1427.96 دولار للأوقية.
وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 98.151.
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