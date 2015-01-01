بخاري يسلم تأشيرات الحج إلى ضيوف وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:09 م
الفجر السعودي
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، وفداً من ضيوف وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد.
وسلّم السفير بخاري، خلال اللقاء بحضور رئيس القسم القنصلي سلطان السبيعي، تأشيرات الحج للعام 1440هـ إلى الضيوف، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.
وتوجّه الوفد بالشكر إلى قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – معربين عن امتنانهم للدعوة التي وجهتها إليهم الوزارة.
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