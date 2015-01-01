لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على طريقة التسجيل بالتنسيق 2019-2020

تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 غدا الأربعاء، حيث سيتم فتح معامل الحاسبات في الجامعات المصرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم في التنسيق، وأيضا سيكون موقع التنسيق الالكتروني متاح 24 ساعة للتسجيل الرغبات من المنزل أيضا.

ونبدأ أولي خطوات طريقة تسجيل تنسيق الثانوية العامة كالتالي:

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني الرسمي علي بوابة الحكومة الإلكترونية.

إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

إذا كان التسجيل لأول مرة سيتم عرض بيانات الطالب حيث انه في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

يعرض لك الموقع قائمة رغباتك ففي أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن).

وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد، ويمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

أخيرا قم بطباعة استمارة الرغبات عن طريق اختيار مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.