سعر الدرهم الاماراتى في مصر اليوم الثلاثاء 30/7/2019
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:41 م
الفجر الاقتصادي
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بدأ موسم الأجازات وواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2019 في مجموعة من البنوك العاملة في مصر، وجاءت أسعار الدرهم على النحو التالى بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم الثلاثاء
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
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