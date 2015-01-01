وزير الخارجية ينقل رسالة خطية من "السيسي" لرئيس وزراء اليونان
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:23 م
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سيلتقي بعد قليل برئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره اليوناني بأثينا، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر على تنمية العلاقات الثنائية ودعوة رئيس الوزراء اليوناني لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره اليوناني بأثينا، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر على تنمية العلاقات الثنائية ودعوة رئيس الوزراء اليوناني لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
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