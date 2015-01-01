إطلع برا يخاطب الأهلي للعب مباراتي الأبطال بالقاهرة

أشارت تقارير صحفية سودانية اليوم، عن قيام مسؤولي نادي إطلع برا الجنوب سوداني، خاطب مسؤولي النادي الأهلي، للاستفسار عن إمكانية خوض لقائي الفريقين بالقاهرة بذهاب وإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.





وأكدت التقارير أن النادي جنوب سوداني، أرسل مخاطبة رسمية لنظيره الأهلي، لطلب اللعب على القاهرة بالمباراتين، بسبب ماتمر به البلاد.



