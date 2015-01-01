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إطلع برا يخاطب الأهلي للعب مباراتي الأبطال بالقاهرة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:20 م
إطلع برا يخاطب الأهلي للعب مباراتي الأبطال بالقاهرة
الاهلي
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محمد الصو
 
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أشارت تقارير صحفية سودانية اليوم، عن قيام مسؤولي نادي إطلع برا الجنوب سوداني، خاطب مسؤولي النادي الأهلي، للاستفسار عن إمكانية خوض لقائي الفريقين بالقاهرة بذهاب وإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.


وأكدت التقارير أن النادي جنوب سوداني، أرسل مخاطبة رسمية لنظيره الأهلي، لطلب اللعب على القاهرة بالمباراتين، بسبب ماتمر به البلاد.


ويستعد المار الأحمر لخوض أولي مواجهاته الإفريقية بالدور التمهيدي مع فريق اطلع برة يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

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