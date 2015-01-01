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"علشان متخرجش من البيت".. سيدة تقتل ابنة زوجها بعد "حفلة تعذيب" بالبحيرة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:22 م
علشان متخرجش من البيت.. سيدة تقتل ابنة زوجها بعد حفلة تعذيب بالبحيرة
المتهمة
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هبة عبدالحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث مديرية أمن البحيرة من كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات. 

وتعود البداية عندما ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة، سن 4 سنوات - متوفاه) وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات.

وبسؤال والدها (تاجر، سن 34، مقيم بدائرة المركز) قرر أنه توجه لعمله تاركًا كريمته المتوفاه صحبة زوجته (ربة منزل، سن 26) بمنزلهم وأنه عقب عودته للمنزل اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبة الواقعة (زوجة والد الطفلة) وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة، وقررت بقيامها بالتعدي على (الطفلة المجني عليها) بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها المشار إليها فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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