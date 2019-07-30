شاهد أول ظهور لمحمد صلاح في مران ليفربول اليوم
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:59 ص
مصطفي صابر
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نشر النجم المصري محمد صلاح صورته في مران ليفربول برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو في إنضمامه لمعسكر الفريق إستعدادا للموسم الجديد.
قام صلاح بنشر صورة له مع فيرمنيو عبر موقع التوصل الإجتماعي "إنستجرام" خلال الاستوري في أول طهور له بعد إنضمامه لمعسكر ليفربول.
يذكر أن محمد صلاح ظهر بالأمس في مكة المكرمة للقيام بمناسك عمرة قبل الإنضمام اليوم لمعسكر ليفربول إستعدادا للموسم الجديد 2019/2020.
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