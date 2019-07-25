'الصحفيين العرب' يرحب بإطلاق سراح رئيس 'اتحاد السودانيين'
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:46 ص
ميسون أبو الحسن
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رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، بإطلاق السلطات السودانية المختصة اليوم الإثنين، سراح صادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، والذي سبق اعتقاله فجر الأربعاء الماضي.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه يأمل في التعاون الكامل بين المجلس العسكري السوداني واتحاد الصحفيين السودانيين، بما يحقق مصلحة الزملاء الصحفيين والسودان الشقيق.
وشدد الاتحاد على وطنية الصادق الرزيقي وإخلاصه لبلده، الذي يدافع عنه بشدة في شتى المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.
وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، قد سبق أن طالب السلطات العسكرية السودانية بإطلاق سراح الزميل الصادق الرزيقي في بيان سابق بتاريخ 25/7/2019 .
وقال الاتحاد في بيان له، إنه يأمل في التعاون الكامل بين المجلس العسكري السوداني واتحاد الصحفيين السودانيين، بما يحقق مصلحة الزملاء الصحفيين والسودان الشقيق.
وشدد الاتحاد على وطنية الصادق الرزيقي وإخلاصه لبلده، الذي يدافع عنه بشدة في شتى المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.
وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، قد سبق أن طالب السلطات العسكرية السودانية بإطلاق سراح الزميل الصادق الرزيقي في بيان سابق بتاريخ 25/7/2019 .
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