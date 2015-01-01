درجات الحرارة تواصل تسجيل أرقام قياسية في أوروبا

وصلت درجة الحرارة في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 38.7 درجة مئوية في 25 يوليو، وفق ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الاثنين مؤكدا بيانات أولية.

وغرّد المكتب على "تويتر"، "بعد التدقيق في بيانات حديقة جامعة كامبريدج النباتية (كامبريدج بوتانيكل غاردن)، نؤكد أن هذه الحرارة هي الأعلى المسجلة في المملكة المتحدة رسميا".

أما الرقم القياسي السابق فقد سجل في فافرشام في مقاطعة كنت في جنوب شرق إنجلترا في أغسطس 2003 بحرارة بلغت 38.5 درجة مئوية.

وأضاف المكتب "بذلك، تنضم المملكة المتحدة إلى بلجيكا وألمانيا وهولندا في تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة الوطنية".

وقال مارك مكارثي من المركز الوطني للمعلومات المناخية في مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في بريطانيا آخذة في الارتفاع منذ منتصف القرن العشرين.

وأوضح "تغير المناخ زاد من احتمال حدوث موجات الحرّ وشدّتها في أنحاء أوروبا ما سيزيد أيضا من احتمالات وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة".