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المستشار محمد عبدالوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لـ"العامة للاستثمار "

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:15 ص
المستشار محمد عبدالوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لـالعامة للاستثمار
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد لها.

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