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قتلى في سقوط مقاتلة وتحطمها فوق مباني سكنية بباكستان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:15 ص
قتلى في سقوط مقاتلة وتحطمها فوق مباني سكنية بباكستان
سقوط مقاتلة
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وكالات
 
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قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.

 

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

 

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

 

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين مما ألحق بهما أضراراً كبيرة.

 

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