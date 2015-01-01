الرئيس الأمريكي: إيران لم تربح حربا على الإطلاق

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران لم تربح حرباً على الإطلاق، لكنها لم تخسر أي مفاوضات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تذكروا فقط، أن الإيرانيين لم ينتصروا أبداً في الحرب، لكنهم لم يخسروا المفاوضات!".

وأعربت الإدارة الأمريكية مراراً عن رغبتها في التفاوض مع السلطات الإيرانية، الأمر الذي لم تخفيه طهران أيضاً، إذ عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في 24 يوليو(تموز) الجاري، عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع واشنطن.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلات نفط في شهري مايو(أيار) ويونيو(حزيران) الماضيين، وهو ما تنفيه طهران.