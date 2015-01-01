شاهد.. احتراق طائرة نقل ضخمة تابعة لسلاح الجو الأمريكي
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:39 ص
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نشر شريط فيديو
عن حريق على متن طائرة Lockheed C-5M Super Galaxy الأمريكية.
وقد اشتعل السائل
في النظام الهيدروليكي لمعدات الهبوط في طائرة النقل العسكرية الضخمة التابعة للقوات
الجوية الأمريكية في العرض الجوي في أوشكوش، ويسكونسن.
وقع الحادث بعد
هبوط الطائرة. وقد لاحظ زوار العرض الدخان الذي يخرج من معدات الهبوط الرئيسية أثناء
تحليق الطائرة. وبعد أن توقفت الطائرة، اشتعل لهب بين العجلات في اليمين. وقد تم اطفاء
الحريق بسرعة، ولم يصب أحد بأذى.
C-5 Galaxy:
ثاني أكبر طائرة في العالم بعد السوفيتية أ إن-124 "روسلان". إنها قادرة
على رفع 118 طناً من الشحنات في الجو، وتحمل ست مروحيات من طراز Apache في وقت واحد، أو أربع عربات
برادلي للمشاة أو دبابتين من طراز أبرامز. تستوعب مقصورة شحن الطائرة 345 جنديًا مع
المعدات.
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