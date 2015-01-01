الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:50 ص
أحمد جمال أحمد
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نشر النجم كريس هيمسورث، لقطات من كواليس تصويره لفيلم Avengers: Endgame، كشفت عن تفاصيل ظهوره بشخصية thor بالوزن الزائد الذي ظهرت به في الفيلم.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كريس كان يرتدي زي بلاستيكي يوميا يزن 40
كيلو جرام صمم ليظهره بوزن زائد لما تطلبه الدور ضمن أحداث الفيلم Avengers: Endgame.
ومن المتوقع أن يعود كريس هيمسورث لشخصية thor من جديد بعد الإعلان عن أفلام
المرحلة الرابعة من عالم marvel السينمائي.
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