ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:50 ص
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
كريس هيمسورث
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

نشر النجم كريس هيمسورث، لقطات من كواليس تصويره لفيلم Avengers: Endgame، كشفت عن تفاصيل ظهوره بشخصية thor بالوزن الزائد الذي ظهرت به في الفيلم.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كريس كان يرتدي زي بلاستيكي يوميا يزن 40 كيلو جرام صمم ليظهره بوزن زائد لما تطلبه الدور ضمن أحداث الفيلم Avengers: Endgame.

 

ومن المتوقع أن يعود كريس هيمسورث لشخصية thor من جديد بعد الإعلان عن أفلام المرحلة الرابعة من عالم marvel السينمائي.

الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
الصور الأولى من كواليس فيلم Avengers: Endgame لـ كريس هيمسورث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن