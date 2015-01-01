معتز عبدالفتاح: خلال مؤتمرات الشباب مصر تخلق لنفسها سفراء بالخارج



وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه يتم اختيار أفضل العناصر من هذه الدول لكي يتعلموا من أساتذة مصريين.



ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن معظم توصيات مؤتمرات الشباب تم تنفيذها، ومنها الأكاديمية، والبرنامج الرئاسي، موضحا أن بعض المدعين يسألون لماذا تقيمون مؤتمرات للشباب، ولكن في الحقيقة هذه المؤتمرات كانت بناء على طلب الشباب.

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه من خلال مؤتمرات الشباب مصر تخلق لنفسها سفراء بالنيابة عنها في الدول العربية والأفريقية.