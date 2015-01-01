معتز عبدالفتاح: خلال مؤتمرات الشباب مصر تخلق لنفسها سفراء بالخارج
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:48 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه من خلال مؤتمرات الشباب مصر تخلق لنفسها سفراء بالنيابة عنها في الدول العربية والأفريقية.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه يتم اختيار أفضل العناصر من هذه الدول لكي يتعلموا من أساتذة مصريين.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن معظم توصيات مؤتمرات الشباب تم تنفيذها، ومنها الأكاديمية، والبرنامج الرئاسي، موضحا أن بعض المدعين يسألون لماذا تقيمون مؤتمرات للشباب، ولكن في الحقيقة هذه المؤتمرات كانت بناء على طلب الشباب.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه يتم اختيار أفضل العناصر من هذه الدول لكي يتعلموا من أساتذة مصريين.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن معظم توصيات مؤتمرات الشباب تم تنفيذها، ومنها الأكاديمية، والبرنامج الرئاسي، موضحا أن بعض المدعين يسألون لماذا تقيمون مؤتمرات للشباب، ولكن في الحقيقة هذه المؤتمرات كانت بناء على طلب الشباب.
Advertisements
- معتز عبد الفتاح: ضابط الشرطة في مصر مسؤول عن تأمين 2200 شخص
- معتز عبد الفتاح: خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح منفرد حدث في دول أخرى
- معتز عبدالفتاح: المرأة أقل فسادًا عند تولي المناصب
- معتز بالله عبد الفتاح: كلمة "الإخوان" أصبحت تساوي الأكاذيب
- معتز بالله عبد الفتاح: المشروعات الجديدة ستجعل مصر دولة مصدرة للاستثمارات
- أستاذ علوم سياسية: سيناء ستجر مصر للتنمية
- أستاذ علوم سياسية: "هيومن رايتس ووتش" جهة ادعاء وليست جهة إصدار أحكام