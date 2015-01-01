صاحب مصنع فحم: الأنظمة السابقة لم تساعدنا



وأضاف "محمد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن الأنظمة السابقة لم تكن تساعد في إيجاد حلول، ولم تكن تساعدهم.



وتابع صاحب مصنع فحم، أنه في 2016، بدأت وزارة البيئة مشروع لتوفيق الأوضاع لمكاكمر الفحم النباتي، وتم ترشيح أكثر من نموذج.

قال عبدالله محمد، صاحب مصنع فحم، إن مهنة تصنيع الفحم النباتي، كانت مهنة عشوائية، وكانوا يحاربون من أجهزة الدولة بالمحاضر والتلوث البيئي وغيره.