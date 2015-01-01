برلماني: مصر لن تتعرض لما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:17 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مصر لن تتعرض لما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، موضحا أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة لأن البنوك كانت تقرض المواطنين ثم ارتفعت فوائد القروض ما تسبب في الأزمة.
وأضاف "إسماعيل، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هناك تأثر في البيع والشراء في سوق العقارات في مصر نتيجة التضخم واتخفاض القدرة الشرائية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار مثل القطاع التجاري مثل المولات، وهناك إقبال منطقع النظير في هذا المجال.
وأضاف "إسماعيل، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هناك تأثر في البيع والشراء في سوق العقارات في مصر نتيجة التضخم واتخفاض القدرة الشرائية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار مثل القطاع التجاري مثل المولات، وهناك إقبال منطقع النظير في هذا المجال.
Advertisements
المزيد عن: مصر فقاعة عقارية عقارات توك شو أخبار
- هاني توفيق: طرح سوق المال صناديق التمويل.. لصغار المستثمرين (فيديو)
- "الشواربى": القروض والتمويل العقاري منافذ رئيسة للفقاعة العقارية
- "برلماني": منح معاش للعاطلين سيؤدي لتفاقم مشكلة البطالة
- لجنة الإسكان بمجلس النواب تُناقش حزمة تشريعات لتنظيم القطاع العقاري
- برلماني: تعديل الدستور في الدول يكون لظروف وقتية ملحة
- نائب: مصر اقترضت خلال عامين ونصف مثل ديون الـ60 عاما الماضية
- برلماني: الموازنة الجديدة للدولة غير دستورية
- "الاستثمار العقاري": استمرار العوائد المرتفعة للبنوك يؤثر سلبًا على القطاع
- برلماني للحكومة: "غرقتم البلد في الديون".. ورئيس البرلمان يرد
- وادي دجلة العقارية: نرتب لقرض مشترك بـ 1.7 مليار جنيه.. والسوق لا يعاني من "الفقاعة العقارية"