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برلماني: مصر لن تتعرض لما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:17 ص
برلماني: مصر لن تتعرض لما يعرف بـالفقاعة العقارية
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نعيم يوسف
 
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قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مصر لن تتعرض لما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، موضحا أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة لأن البنوك كانت تقرض المواطنين ثم ارتفعت فوائد القروض ما تسبب في الأزمة.

وأضاف "إسماعيل، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هناك تأثر في البيع والشراء في سوق العقارات في مصر نتيجة التضخم واتخفاض القدرة الشرائية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار مثل القطاع التجاري مثل المولات، وهناك إقبال منطقع النظير في هذا المجال.
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