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الشيخلي: المقاومة تمثل الأمل الحقيقي للشعب الإيراني

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:35 ص
الشيخلي: المقاومة تمثل الأمل الحقيقي للشعب الإيراني
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محمد سمير
 
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قال محمد الشيخلي، الحقوقي العراقي، إنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أثبتت للعالم أنها تمثل مطلب الشعب الإيراني من أجل الحرية.

وأوضح أن المجاهدات لعبت في مخيم أشرف دورًا تاريخيًا في مواجهة النظام الإيراني وأتباعه في العراق، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يدعم جميع فرق الإرهاب في العراق ولبنان واليمن ويسرق ثروات هذه الدول.

وبيّن أن هذه هي خطة النظام الإيراني للتمدد في المنطقة، علاوة على ذلك، يواصل النظام الإيراني إرهابه في أوروبا، قائلا: "يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة هذا النظام".

وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى جرائم هذا النظام، يجب على مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة للتحقيق في جرائم هذا النظام بالنسبة للشعب الإيراني والشعب العراقي وشعوب المنطقة".

وشدد أن تتخذ جميع البلدان تدابير طارئة لمواجهة خطط النظام وتوسيع العقوبات، مؤكدا على ضرورة دعم مريم رجوي وحركة مجاهدي خلق الإيرانية.

ووصف المقاومة بأنها "تمثل الأمل الحقيقي للشعب الإيراني والشرق الأوسط، قائلا: "يجب على المجتمع الدولي أن يقف بجانب مريم رجوي و منظمة مجاهدي خلق".
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