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في أول ظهور له بعد وفاتها.. رشوان توفيق يتحدث عن زوجته باكيًا (فيديو)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:20 ص
في أول ظهور له بعد وفاتها.. رشوان توفيق يتحدث عن زوجته باكيًا (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه كان هناك حالة إخلاص بينه وبين زوجته، لافتًا إلى أنه لم يفكر طوال حياته في خيانتها، متابعًا: "كنت بقولها أنا لما بمسك إيدك دلوقتي أحلى من لما كنت بمسكها وإنتي عندك 17 سنة".


وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين،: "كنت بقول لزوجتي بحبك حتى في وقت الخناق، وماكنتش بخرج من البيت طول ما هي تعبانة، ويوم ما توفت كنت بصور سيبت التصوير وقولتلهم لازم أطمن عليها".

وتابع باكيًا: "شالتني في كل ظروفي، وكانت معايا في أصعب الظروف، لافتًا إلى أنه كان يقدم إليها الورد والياسمين كل صباح.

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