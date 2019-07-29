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"المالكي": نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:01 ص
المالكي: نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان
تركي المالكي
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الفجر السعودي
 
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة.

وأضاف "المالكي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين: "نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان".

وأكد المالكي ، أن آل ثابت وقفوا في وجه المشروع الإيراني في اليمن، مضيفًا أن مليشيا الحوثي استهدفهم لوقوفهم إلى جانب الشرعية.

وأضاف أنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن، متابعًا: "ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية".

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