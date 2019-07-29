"المالكي": نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة.

وأضاف "المالكي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين: "نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان".

وأكد المالكي ، أن آل ثابت وقفوا في وجه المشروع الإيراني في اليمن، مضيفًا أن مليشيا الحوثي استهدفهم لوقوفهم إلى جانب الشرعية.

وأضاف أنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن، متابعًا: "ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية".