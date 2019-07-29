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عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد رئيس الزمالك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:42 م
عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد رئيس الزمالك
مرتضى منصور
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علي نبوي
 
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أعلن النادي الأهلي رسميا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب التجاوزات التي بدرت منه خلال إحدى البرامج التلفزيونية.

 

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"تم تكليفي من مجلس إدارة الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إساءات رئيس الزمالك لنا خلال حديثه لأحد البرامج عبر قناة فضائية أمس الأحد"

 

وتابع :"تضمنت تلك العبارات إساءات للأهلي وجماهيره وإدارته وهي يعاقب عليها القانون، ولذلك سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضده".

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المزيد عن: مرتضى منصور محمود الخطيب رياضة بلاغ للنائب العام الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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