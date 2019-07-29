لطيفة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن مدى حبها للإعلامية فجر السعيد خاصة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الأيام الماضية، ونشرت لطيفه على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها مع فجر السعيد وعلقت عليها قائلة: "الغالية فجر مافيه أحد يعرفك إلا ويدعيلك تقومى بألف سلامة إلهي يشفيكِ ويعافيكِ وتقومي بألف سلامة".





يشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد مرت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.





وكشفت الفنانة أحلام الشمسي عن تطورات الحالة الصحية لها حيث قالت: إن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية تحويل مكسار وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولكن في المستشفى لم يكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيوية مما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير، مشيرة إلى أنها تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط.