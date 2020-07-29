نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم 29-7-2019: الزعيم يقدم عرضًا مغريًا للدوسري.. ويقترب من خطف مهاجم الاتحاد





شهد اليوم الأثنين العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها تقديم الزعيم عرضًا مغريًا للدوسري، والاقتراب من خطف مهاجم الاتحاد.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأثنين الموافق 29-7-2019 كالتالي:





الهلال يقدم عرضًا مغريًا للدوسري لإقناعه بالتجديد

قالت صحف سعودية، بأن نادي الهلال السعودي قد قدم عرض جديد إلى لاعبه "سالم الدوسري" من أجل أن يوافق الأخير على تجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.





وكانت صحيفة "اليوم السعودية" الزعيم قد رفع عرضه إلى نحو 7 مليون ريال سنويًا، وهو عرض أفضل من العرض السابق الذي كان فيه مرتب اللاعب يتراوح بين 5-6 مليون ريال، في محاولة من الإدارة لإقناع اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق، ولكن "الدوسري" كان قد طلب الحصول على نحو 8 مليون ريال كراتب سنوي للإستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.





وأشارت الصحيفة، بأن الهلال قد أصبح في أزمة حقيقة، حيث يتواجد نادي النصر ونادي أهلي جدة في وضع الإستعداد من أجل خطف سالم الدوسري في حالة فشلت مفاوضات تجديد عقده مع الزعي في هذه الفترة، خاصة لكون عقد اللاعب الحالي يسمح له بالتوقيع لأي فريق بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.





موريرا ينضم للجهاز الفني بنادي الهلال

انضم الحارس البرتغالي، خوسيه موريرا، اليوم الإثنين، إلى قائمة الجهاز الفني لنادي الهلال، ليكون مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وجاء ذلك بعد أن أنهى موريرا كافة ارتباطاته، وتم اعتماده ضمن الطاقم الفني للمدرب الروماني، رازفان لوشيسكو.

وأصر المدرب الروماني على تواجد موريرا في القائمة المُعلن عنها، في بداية تعاقده مع الهلال.





والجدير بالذكر أنه قبل اعتزال موريرا لحراسة المرمى كان يلعب الموسم الماضي لنادي سي دي كوفا البرتغالي.





الهلال يقترب من خطف مهاجم الاتحاد

يحاول المدير الفني لنادي الهلال السعودي رازفان لوشيسكو" إقناع المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل إغرائه بالإنتقال إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن المدرب الروماني لنادي الهلال قد تحدث بشكل رسمي مع المهاجم الصربي، وأخبره برغبة النادي في الحصول على خدماته قبل غلق سوق الانتقالات خلال الشهر المقبل.





وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الاقتصادية السعودية، إن رازفان لوشيسكو يريد ضم "بريجوفيتش" بسبب معرفته وعلاقته الجيدة مع المهاجم الصربي، والذي لعب تحت قيادته في نادي باوك اليوناني، حيث نجح الثنائي في قيادة باوك إلى تحقيق لقب الدوري والكأس في اليونان بعد غياب دام لمدة 30 عام.





يذكر بأن نادي الهلال يستعد في الوقت الحالي لمواجهة نادي أهلي جدة في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم 5 اغسطس المقبل.



