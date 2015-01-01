تامر أمين: لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة نسب الطلاق هتزيد (فيديو)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:26 م
كساب أحمد
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علق الإعلامي تامر أمين، على قرار محافظ الإسماعلية بإغلاق المقاهي الساعة الـ1 صباحًا بسبب زيادة نسبة الطلاق، قائلًا: "ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت اغلاق المقاهي".
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد".
وتابع أن عودة الرجل لمنزله مبكرًا، قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان، متابعًا: "هيبقى خراب من الناحية التانية".
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