تامر أمين: لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة نسب الطلاق هتزيد (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار محافظ الإسماعلية بإغلاق المقاهي الساعة الـ1 صباحًا بسبب زيادة نسبة الطلاق، قائلًا: "ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت اغلاق المقاهي".





وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد".



