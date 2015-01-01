ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر أمين: لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة نسب الطلاق هتزيد (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:26 م
تامر أمين: لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة نسب الطلاق هتزيد (فيديو)
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
علق الإعلامي تامر أمين، على قرار محافظ الإسماعلية بإغلاق المقاهي الساعة الـ1 صباحًا بسبب زيادة نسبة الطلاق، قائلًا: "ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت اغلاق المقاهي".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد".

وتابع أن عودة الرجل لمنزله مبكرًا، قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان، متابعًا: "هيبقى خراب من الناحية التانية".
Advertisements
المزيد عن: نسب الطلاق محافظات توك شو تامر أمين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات