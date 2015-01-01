برشلونة يضحي بنجمه المميز من أجل الصفقة الأهم

يسعى نادي برشلونة لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين أن برشلونة يريد خدمات الدولي النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ.

وأوضحت التقارير أن صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الحالي قد يكون ضحية لتلك الصفقة لأنه من الصعب تواجد الثنائي معاً.

ويتواجد في خط دفاع نادي برشلونة كلاً من؛ جيرارد بيكيه وكليون لونجليه، ويعد ديفيد ألابا خياراً متنوعاً لدى الجهاز الفني الكتالوني.

وكان أومتيتي قريباً من الخروج عن برشلونة وقتما اقترب ماتياس دي ليخت من البارسا ولكن بعد توقيع الهولندي مع يوفنتوس استمر أومتيتي.