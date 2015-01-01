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"صحة جازان" تنفي انتشار الحشرات والقوارض داخل مستشفى الدرب العام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:08 م
صحة جازان تنفي انتشار الحشرات والقوارض داخل مستشفى الدرب العام
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الفجر السعودي
 
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نفت صحة جازان، اليوم الاثنين، الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار الحشرات والقوارض داخل مستشفى الدرب العام.

وأكد متحدث صحة جازان محمد دراج، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار الحشرات والقوارض داخل مستشفى الدرب العام في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لم ترد أي ملاحظات لإدارة المستشفى أو عن طريق الرقم ٩٣٧ أو من خلال إدارة تجربة المريض بخصوص وجود حشرات أو قوارض داخل قسم الطوارئ.


وأكد "دراج"، أن الشركة المشغلة للمستشفى تقوم حالياً بأعمال الرش حسب العقد المنصوص عليه بهذا الشأن، وقد تم إنذار شركة سابقة واستبعادها قبل عدة أشهر لوجود بعض القصور عليها في قسم الطوارئ.

وجددت صحة جازان تأكيد اهتمامها بسلامة المرضى في المستشفيات من كل النواحي واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تهاون أو تقصير.

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